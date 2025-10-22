Huerta Grande: La Provincia realizará la obra para mejorar la provisión de agua potable

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, llevó adelante la apertura de ofertas para la obra de provisión de agua potable en la localidad de Huerta Grande, departamento Punilla.

El proyecto, cuyo presupuesto oficial actualizado asciende a $455.182.260,73 —tras el correspondiente proceso administrativo de revisión—, tiene como finalidad mejorar y garantizar el abastecimiento de agua potable frente al crecimiento demográfico sostenido de la localidad. La obra beneficiará a 7.900 habitantes.

Cabe recordar que esta iniciativa fue presentada por el gobernador Martín Llaryora durante su visita a la localidad, en el marco de las acciones que el Gobierno provincial impulsa para fortalecer el acceso a servicios esenciales en el interior.

El acto de apertura se desarrolló en Huerta Grande y contó con la presencia de José Chicala, subsecretario de Infraestructura de Saneamiento; Germán Corazza, intendente de la localidad; Fabricio Díaz, presidente de la Comunidad Regional Punilla; y Lucrecia Cavana, secretaria de Gobierno de Huerta Grande, entre otros funcionarios y representantes de las empresas oferentes.

En total, cinco empresas presentaron sus propuestas para ejecutar los trabajos.

Detalle de la obra

El proyecto contempla la ejecución de una nueva perforación para la extracción de agua, la instalación de un sistema de dosificación de cloro, la colocación de cañerías de impulsión y la provisión de sensores de nivel para optimizar el control y funcionamiento del sistema.

Asimismo, se realizará una derivación sobre el acueducto existente, en la intersección de la Ruta Nacional N°38 y calle Carlos Gardel, con el fin de vincularlo a la cisterna ubicada en Carlos Gardel y Capitán Mario Arruabarrena.