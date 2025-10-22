Huerta Grande: ortopedista atenderá en el Centro de Salud Benito Soria

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande informó a la comunidad que el próximo lunes 10 de noviembre desde las 14:00 horas se brindará atención especializada en ortopedia en el Centro de Salud Benito Soria.

El profesional a cargo será el ortopedista Gustavo Estevez (MP 622), quien ofrecerá plantillas ortopédicas personalizadas mediante baropodometría computada, una técnica avanzada que permite un estudio preciso de la pisada y una mejor adaptación de las plantillas al paciente.

Esta iniciativa busca acercar servicios de salud especializados a los vecinos de Huerta Grande, priorizando el bienestar y la atención integral.

Para turnos y consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 421 450.