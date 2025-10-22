La Cumbre: Alicio visitó la Feria de Ciencias, Arte, Tecnología y Producción

La Cumbre. El jueves y viernes de la pasada semana el intendente de La Cumbre, Pablo Alicio, y parte de su gabinete, visitó la XXVI edición de la Feria de Ciencias, Arte, Tecnología y Producción del Instituto Técnico Industrial Félix Di Michele de La Cumbre, de la que también participaron como invitados alumnos y alumnas del Colegio San Pablo, Escuela María Josefa Bustos y Estrella del Sur.

Durante dos jornadas los estudiantes pudieron exponer los distintos trabajos realizados en las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Tecnología, Producción y Arte, así como también mostrar el proceso de producción de distintos alimentos poniendo en práctica todo lo aprendido a lo largo de su cursada.

"Queremos felicitarlos por el enorme trabajo que realizan junto a sus docentes y alentarlos a que sigan apostando al estudio como un mecanismo de progreso”, destacó el mandatario.