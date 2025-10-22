La Falda promueve la prevención del cáncer de mama
La Falda. En el marco de las actividades de concientización por el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Hospital Municipal de La Falda invitó a participar del conversatorio “Prevenir es vivir. Detectarlo a tiempo salva vidas”, una jornada destinada a la prevención y sensibilización sobre esta enfermedad.
El encuentro se llevará a cabo el lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en la Sala de Oncología del Hospital de La Falda, ubicado en 13 de Diciembre N° 596, y estará a cargo del Dr. Claudio Dubersarsky, reconocido oncólogo.
Durante la charla se abordarán temas vinculados a la detección temprana, controles preventivos, factores de riesgo y hábitos saludables, con el objetivo de promover la importancia del diagnóstico precoz como herramienta fundamental para salvar vidas.
La actividad es abierta y gratuita, y forma parte del compromiso del municipio de La Falda, Ciudad Serrana, con la salud y el bienestar de sus vecinos.