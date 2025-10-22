La Municipalidad de Bialet Massé invita a sumarse a las actividades del CIC

Bialet Massé. La Municipalidad de Bialet Massé, en el marco de su gestión 2023-2027, invitó a los vecinos a participar de las diversas actividades que se desarrollan en el Centro de Integración Comunitario (CIC), ubicado en calle Del Campillo y Rivadavia.

Se trata de espacios gratuitos pensados para toda la familia, donde se promueve la recreación, el encuentro y el bienestar comunitario. Entre las propuestas disponibles se destacan:

Taller de Ritmos: los días miércoles y viernes de 18:00 a 21:00 horas, con la coordinación de Natalia (inscripciones al 3541 60 8542).

Taller de Danzas Folklóricas: los martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas, a cargo de Emilse (inscripciones al 3541 74 3350).

Bio Danza: los lunes de 10:00 a 12:00 horas, con la guía de Mónica (inscripciones al 3541 27 4544).

Desde la gestión municipal destacaron la importancia de estos espacios que fomentan la integración social, la expresión artística y la salud emocional, consolidando al CIC como un punto de encuentro y participación activa para los habitantes de Bialet Massé.