La vicegobernadora visitó a los bomberos que combaten el fuego en Guasapampa

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, visitó este martes a los bomberos que combaten el incendio en Guasapampa, en el departamento Minas, uno de los focos más extensos registrados en los últimos días en el noroeste provincial.

Prunotto llegó hasta la base de operaciones instalada en la Estancia La Baguala, desde donde se monitorea el avance del fuego y se organizan las tareas de control. Allí fue recibida por el legislador Cristian Frías y los jefes comunales de San Carlos Minas, Walter Romero, y de Ciénaga del Coro, Iván Vélez.

Durante el encuentro, los responsables del operativo informaron que nunca hubo menos de un centenar de bomberos trabajando simultáneamente en los distintos frentes de fuego, y que no se registraron pérdidas materiales ni víctimas, más allá de los daños naturales ocasionados por las llamas.

“Es conmovedor ver la vocación que tienen nuestros bomberos, algo que acompañan con una capacitación permanente que los coloca entre los mejores del mundo por su preparación para este tipo de incendios”, expresó Prunotto tras recorrer el área.

La vicegobernadora destacó también la importancia estratégica de la base de La Baguala, que permite concentrar recursos logísticos y coordinar esfuerzos entre los equipos de emergencia que continúan trabajando para extinguir los focos restantes en la zona de Guasapampa.