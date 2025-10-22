Río Cuarto afina los últimos detalles para recibir los F-16

El ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó que Río Cuarto se encuentra en la etapa final de los trabajos de reacondicionamiento para recibir los nuevos cazas F-16M adquiridos por la Argentina. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde detalló el avance del Programa F-16M, considerado la inversión más importante en materia de defensa de los últimos 40 años.

Petri precisó que las obras en el Área Material Río Cuarto, base de operaciones inicial de este sistema de armas, incluyen la readecuación de la plataforma militar y las calles de rodaje, tareas que estarán concluidas entre fines de octubre y mediados de noviembre.

“En el Área Material Río Cuarto las obras están en su etapa final y estarán listas para recibir las aeronaves en diciembre”, expresó el ministro, destacando el trabajo conjunto con la Fuerza Aérea Argentina.

El programa de modernización también contempla obras en la VI Brigada Aérea de Tandil, donde ya se inauguró el Centro de Simulación Táctica F-16 y se avanza en la construcción del Centro de Instrucción Técnica, hangares, alambrados olímpicos perimetrales, centro de monitoreo y readecuación de depósitos.

Según Petri, esta incorporación restablece capacidades estratégicas y refuerza la custodia del espacio aéreo nacional. “Con esta adquisición, impulsada por el presidente Javier Milei, equipamos a nuestras Fuerzas Armadas y hacemos soberanía de manera concreta”, subrayó.

Los primeros seis F-16M —de un total de 24 cazas multirol de cuarta generación— llegarán al país el próximo 5 de diciembre, marcando el inicio de una nueva etapa para la defensa argentina.