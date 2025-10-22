San Roque: continúa el programa “Más Leche, Más Proteínas”

San Roque. La Comuna de San Roque informó a los vecinos que los días 22, 23 y 24 de octubre, de 8:00 a 13:00 horas, se realizará la entrega correspondiente al mes de octubre del programa provincial “Más Leche, Más Proteínas” en el edificio comunal.

Este programa tiene como objetivo garantizar una adecuada nutrición infantil, aportando leche fortificada con proteínas a niños y niñas en edad de crecimiento, en el marco de una política pública que promueve la igualdad de oportunidades y el acompañamiento a las familias.

Desde la Comuna se recuerda la importancia de que los beneficiarios se acerquen en los días y horarios establecidos para recibir su provisión mensual.

De esta manera, San Roque continúa trabajando junto a la Provincia para asegurar el acceso a una alimentación saludable y fortalecer el bienestar de la comunidad.