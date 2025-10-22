Sinsacate realizó una nueva edición del circuito literario entre bibliotecas

Sinsacate. Por cuarto año consecutivo, las bibliotecas de Sinsacate se unieron para compartir una tarde dedicada a los libros, la lectura y la familia.

La comunidad volvió a vivir una jornada mágica con una nueva edición del Circuito Literario, una propuesta impulsada por el Jardín de Infantes Leopoldo A. Reyna que, desde hace cuatro años, invita a recorrer distintos espacios de lectura del pueblo.

En esta oportunidad participaron la Biblioteca Popular de Sinsacate, La Casita de la Biblioteca, la Biblioteca Escolar del C.E. Pascual Pringles y el propio Jardín Leopoldo A. Reyna.

Además, se sumaron como invitadas especiales las bibliotecas Domingo F. Sarmiento (Jesús María), La Pedagógica, Bicicleta y Filomena Rossi (Colonia Caroya).

Durante el recorrido, los participantes completaron un “Pasaporte de lector”, descubriendo junto a niños y familias el encanto de las historias, los juegos de palabras y la imaginación.

La jornada tuvo un detalle distintivo: la luz de las velas acompañó cada actividad, creando un ambiente especial para leer, improvisar, aprender y compartir en familia.



Fuente: Radio Jesús María