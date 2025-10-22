Valle Hermoso lanzó curso gratuito de Comunicación y Marketing de Productos Turísticos

Valle Hermoso. La Universidad Popular de Valle Hermoso, a través de la Escuela de Cultura y Turismo, invitó a participar del curso gratuito “Comunicación y Marketing de Productos Turísticos”, una propuesta formativa destinada a fortalecer las capacidades de emprendedores, trabajadores del sector y público en general interesado en el desarrollo turístico local.

El curso se dictará los días 3, 10, 17 y 24 de noviembre, en la Hostería Zurechea, de 15:00 a 17:00 horas, y ofrecerá herramientas prácticas para comunicar de manera efectiva los atractivos y servicios turísticos, así como estrategias de marketing aplicadas al ámbito local.

Desde la Municipalidad de Valle Hermoso destacaron que esta iniciativa busca impulsar la profesionalización del turismo y fomentar la promoción responsable de los destinos serranos, potenciando la identidad cultural y natural de la región.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del link disponible en la descripción oficial del evento.