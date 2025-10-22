Villa Giardino: expedición pedagógica en la Escuela Precursora IPET 339

Vila Giardino. El intendente de Villa Giardino, Jorge Soria, junto al director de Cultura Mariano Scaturchio participó del inicio de la Expedición Pedagógica en la Escuela Precursora IPET 339, dentro del programa TransFORMAR@Cba. La jornada contó con la presencia del profesor René Alberto Ledesma, inspector de zona 9 de la Dirección General de Educación Técnica y Formación profesional del Ministerio de Educación de la Provincia.

Estas instancias pondrán en diálogo a las Escuelas Precursoras 2025 con las de 2026, generando experiencias que combinan vivencia y reflexión, fortalecen la formación continua y habilitan nuevas prácticas de innovación pedagógica.

De esta manera, las expediciones se consolidan como una instancia de formación horizontal, situada y en proyección, que amplifica aprendizajes y potencia el camino compartido hacia la transformación educativa en toda la provincia.

El Programa TransFORMAR@Cba, tiene como objetivo, impulsar la renovación curricular y didáctica del sistema educativo, consolidando logros y llevando adelante las transformaciones necesarias.