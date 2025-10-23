Córdoba creó el CEIT, un nuevo centro para unir conocimiento y desarrollo productivo

La Provincia de Córdoba anunció este jueves la creación del Centro de Estudios, Investigación y Transferencia (CEIT), una nueva institución que articulará el trabajo entre el sistema científico, las universidades y el sector productivo, con el objetivo de transformar el conocimiento en desarrollo económico y tecnológico.

El gobernador Martín Llaryora encabezó la firma del convenio junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa; el presidente del CEPROCOR, Marcos Sestopal, y la rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, María Julia Oliva Cúneo.

El CEIT funcionará bajo la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica e integrará a las tres instituciones firmantes. Será un espacio destinado a impulsar proyectos de investigación aplicada, innovación tecnológica y transferencia de resultados hacia empresas, municipios y comunas.

“Lo que hacemos en Córdoba va a contrapelo de lo que ocurre en la Argentina: es remar contra la corriente, pero convencidos del valor que tiene el conocimiento y la educación”, afirmó Llaryora. El mandatario destacó además que la Provincia multiplicó por 11 el presupuesto destinado a ciencia e innovación, lo que permite sostener nuevas líneas de apoyo.

Durante el acto también se presentaron los programas “Córdoba Ciencia Productiva” y “Córdoba 4.0”, con una inversión total de $1.500 millones, destinados a financiar proyectos de innovación, biotecnología, salud, cambio climático y transformación digital.

La rectora Oliva Cúneo consideró que el nuevo centro “consolida el rol de la universidad como generadora de conocimiento y talento humano al servicio del desarrollo productivo”, mientras que Sestopal destacó que “esta decisión marca una política de Estado que piensa en el futuro de los cordobeses”.