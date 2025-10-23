Córdoba lanzó una nueva convocatoria del Programa de Pago por Servicios Ambientales

El Ministerio de Ambiente y Economía Circular, a través de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, anunció la apertura de una nueva convocatoria del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), una herramienta que reconoce con un incentivo económico a quienes conservan y gestionan de manera sostenible el bosque nativo en la provincia de Córdoba.

La Provincia de Córdoba destina $589.863.885 para reconocer a los titulares de tierras con bosque nativo que presenten un Plan de Conservación o un Informe de Avance Anual, elaborados por un profesional idóneo. El beneficio se otorga bajo la modalidad de aporte no reintegrable, calculado por hectárea y por año.

El programa constituye uno de los principales instrumentos de política pública orientados a la preservación, recuperación y manejo sustentable de los ecosistemas boscosos.

El objetivo es compensar los servicios ambientales que el bosque brinda a toda la sociedad, tales como la regulación hídrica, la conservación del suelo, la captura de carbono y la protección de la biodiversidad, al tiempo que fortalece las economías regionales vinculadas a su cuidado.

“El bosque nativo es un bien común que sostiene los servicios esenciales de nuestro territorio. Acompañar a quienes lo conservan es una decisión estratégica para el desarrollo sostenible y la resiliencia ambiental de Córdoba”, destacó Sebastián Jara, director de Jurisdicción de Bosques Nativos de la cartera ambiental.

Esta convocatoria se financia con recursos provenientes del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, establecido por la Ley Nacional N° 26.331.

Modalidad de inscripción

Las postulaciones se realizan exclusivamente a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) – Nivel 2, completando el e-trámite correspondiente hasta el 1 de marzo de 2026:

Plan de Conservación

Informes de Avance Anuales

Una vez aprobada la solicitud, el aporte será transferido a la cuenta bancaria (CBU) declarada por el titular del predio.

Por consultas, los interesados pueden comunicarse con el Área Bosques a través del correo electrónico: [email protected]