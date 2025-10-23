Córdoba reunió a referentes de todo el país en el Encuentro Federal de Escuelas Privadas

Córdoba reunió a referentes de todo el país en el Encuentro Federal de Escuelas PrivadasEl XXIII Encuentro Federal de Escuelas Privadas reunió a educadores, investigadores y autoridades para repensar los desafíos actuales del sistema educativo argentino.
Con la participación de referentes educativos de todo el país, Córdoba fue sede del XXIII Encuentro Federal de Escuelas Privadas “Escuela en movimiento”, organizado por COORDIEP y acompañado por el Ministerio de Educación de la Provincia.
Durante tres días, el Hotel Quinto Centenario se convirtió en un espacio de intercambio y reflexión sobre la educación argentina en tiempos de cambio. Se debatieron temas vinculados al liderazgo institucional, la convivencia, el bienestar escolar y la inteligencia artificial aplicada al aprendizaje.
Entre los disertantes destacados estuvieron Pepe Menéndez, quien inauguró el evento con la charla “Educar para la vida”; el neurocientífico Joaquín Navajas, que abordó las ciencias del comportamiento en la toma de decisiones educativas; y el especialista en comunicación César Caldarola, que habló sobre reputación institucional en la era digital.
También participaron Marichu Seitún, Mariano Narodowski, Victoria Abregú, Melania Ottaviano y Edgardo Caramella, quien cerró las jornadas con una propuesta para incorporar el movimiento en la enseñanza.
El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, celebró la realización del encuentro y subrayó que Córdoba “impulsa la formación y el trabajo conjunto entre todos los sectores del sistema educativo”. A su vez, el secretario ejecutivo de COORDIEP, Norberto Baloira, agradeció la hospitalidad provincial y valoró el espíritu federal del evento.
En paralelo, una feria exposición reunió recursos pedagógicos, libros y tecnologías educativas innovadoras, fortaleciendo la articulación entre el sector público y privado.