El presidente de la Agencia Córdoba Turismo recibió a autoridades de Huerta Grande

Córdoba. El pasado martes, el intendente de Huerta Grande, Germán Corazza, junto a la directora de Turismo y Deporte, Florencia Zucchini, se reunieron con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, para dialogar sobre las acciones que impulsan la actividad turística en Huerta Grande.

Entre los temas tratados, se destaca la 2ª Fiesta Regional de la Pizza, que se realizará en noviembre y reunirá gastronomía, música en vivo y espectáculos para toda la familia, celebrando la identidad y el espíritu de la localidad.

Huerta Grande continúa posicionándose como un rincón especial del Valle de Punilla, donde la naturaleza y las experiencias se disfrutan todo el año.