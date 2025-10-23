Inició un nuevo Curso de Inteligencia Artificial en La Falda

La Falda. En el CIT de la ciudad de La Falda, se dio inicio a una nueva edición del curso de Inteligencia Artificial, dictado en esta oportunidad por Matías Millicay, CEO & Founder – Puni.

Este curso ya va por su 7ma edición desde el 2024, con más de 50 asistentes aprobados, y en esta nueva edición otros 15 estudiantes tienen como objetivo capacitarse en el uso de herramientas gratuitas de IA y brindar un entendimiento básico de su aplicación en la vida cotidiana y en sus emprendimientos.

"Seguimos apostando a la formación digital como motor de innovación, brindando herramientas que abren nuevas oportunidades para todos", dijeron desde el municipio.