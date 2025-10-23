La Cumbre se viste de flores este fin de semana

La Cumbre. La localidad serrana de La Cumbre invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una nueva edición de “La Cumbre en Flor”, una exposición dedicada a celebrar la belleza natural y el arte floral. El evento se realizará el sábado 25 de octubre, de 17 a 20 horas, en la Sala Caraffa, ubicada en Pasaje Tassano 55. La entrada será libre y gratuita.

La propuesta busca ofrecer una tarde distinta, rodeada de flores, color y buena compañía. Los organizadores invitan a disfrutar de un encuentro donde la creatividad y la naturaleza se unen en una experiencia sensorial única. Además, quienes deseen participar con sus propias muestras podrán hacerlo durante la mañana del mismo sábado, entre las 8.30 y las 12 horas.

“La Cumbre en Flor” es una iniciativa del Club de Jardinería de La Cumbre, con el apoyo de la Municipalidad de La Cumbre – Sierras de Córdoba. La actividad se enmarca dentro de las tradicionales propuestas culturales que distinguen a la localidad por su espíritu comunitario y su amor por la naturaleza.

Con entrada libre y gratuita, la jornada promete ser una cita imperdible para quienes disfrutan del arte floral y buscan compartir una tarde diferente entre aromas, colores y la calidez serrana.