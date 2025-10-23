Todo listo para la 44ª Fiesta Provincial del Salame Típico Caroyense

Colonia Caroya. El próximo 2 de noviembre se vivirá en Colonia Caroya la 44ª Fiesta Provincial del Salame Típico Caroyense, que tendrá lugar frente al Club Juventud Agraria Colón, con entrada libre y gratuita.

El evento reunirá a productores locales, artesanos y familias en torno a un producto que es símbolo de identidad caroyense. Además del tradicional almuerzo, habrá espectáculos artísticos, exposición de autos y motos clásicas, muestra histórica del club y visitas guiadas, conformando una propuesta completa para disfrutar durante toda la jornada.

Impulsada desde 1979 por vecinos del Club Juventud Agraria Colón, la fiesta nació con el propósito de proteger y poner en valor el salame típico caroyense, un emblema gastronómico reconocido con sello de Indicación Geográfica.