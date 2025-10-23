Valle Hermoso convoca a una nueva diplomatura sobre violencia de género

Valle Hermoso. La Municipalidad de Valle Hermoso convoca a sumarse a la séptima cohorte de la Diplomatura Universitaria en Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género, una propuesta formativa orientada a fortalecer las herramientas de gestión, acompañamiento y prevención en políticas de género.

La jornada de esta nueva etapa se desarrollará el 25 de octubre bajo el eje “Políticas de género y modelos de gestión”, en modalidad virtual, a través de la plataforma YouTube, lo que permite la participación abierta y federal de personas de diferentes localidades.

Esta diplomatura busca formar a referentes comunitarios comprometidos con la erradicación de la violencia de género, brindando conocimientos teóricos y prácticos que promuevan la equidad y la construcción de redes de contención.

La iniciativa cuenta con el impulso de la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de Córdoba, y el apoyo del programa Córdoba Se Sigue Haciendo.

Desde la Municipalidad de Valle Hermoso destacaron la importancia de estas instancias de formación como espacios para fortalecer el trabajo comunitario y acompañar de manera integral a las personas que atraviesan situaciones de violencia de género.