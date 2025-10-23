Villa Dolores y Villa Cura Brochero recibieron nuevos móviles policiales

La Policía de Córdoba entregó nuevos móviles para fortalecer la seguridad en el interior provincial. Las localidades de Villa Dolores y Villa Cura Brochero recibieron camionetas Nissan Frontier y motocicletas Kawasaki KLX 300 cc, que serán utilizadas para reforzar las acciones de prevención y patrullaje en la región.

Las ceremonias fueron encabezadas por la vicegobernadora Myrian Prunotto y el secretario de Seguridad, Litto Bevione, acompañados por el subjefe de Policía, Antonio Urquiza, además de otras autoridades policiales y gubernamentales.