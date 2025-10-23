Vuelve a Bialet Massé el Festival de las Barrancas Bermejas

Bialet Massé. La localidad de Bialet Massé se alista para vivir una nueva edición del Festival de las Barrancas Bermejas, uno de los eventos culturales más esperados del año en el Valle de Punilla. La celebración se realizará los días 22 y 23 de noviembre en la Avenida Costanera, esquina General Paz, con una variada programación artística y propuestas gastronómicas para toda la familia.

Esta segunda edición promete superar las expectativas del público con una grilla renovada, artistas locales y regionales, y la participación de productores, emprendedores y puestos de comida típica. El festival se consolida así como un espacio de encuentro y celebración de la identidad cultural de la región.

Desde la Municipalidad de Bialet Massé, organizadora del evento junto a LD Producciones, destacaron que el festival busca poner en valor el paisaje natural de las barrancas y fomentar el turismo cultural. Además, se informó que en los próximos días se brindarán todos los detalles sobre las entradas, puntos de venta y promociones especiales.

Con entrada accesible, espíritu popular y un entorno único a orillas del río, el Festival de las Barrancas Bermejas invita a vecinos y visitantes a disfrutar de dos jornadas llenas de música, tradición y alegría.