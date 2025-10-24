Huerta Grande: continúan las capacitaciones de Ojos en Alerta
Huerta Grande. El municipio de Huerta Grande continúa fortaleciendo el concepto de "Ojos en Alerta". En esta oportunidad, el equipo llevó adelante una nueva jornada junto al Programa +60 y vecinos del Barrio El Cóndor, brindando herramientas para fortalecer la seguridad y la comunicación comunitaria.
"Seguimos trabajando juntos por una comunidad más segura y comprometida. Sumate a nuestro programa ingresando al siguiente link y completá con tus datos https://cba.ojosenalerta.org/affiliate/huerta_grande", destacaron.