La Cumbre: dictarán curso gratuito sobre manipulación segura de alimentos

La Cumbre. La Municipalidad de La Cumbre invitó a participar del Curso de Manipulación Segura de Alimentos, que se dictará los días lunes 27 y martes 28 de octubre, en modalidad presencial en la Sala Caraffa, ubicada en Pasaje Tassano 55.

El curso se desarrollará en el horario de 15 a 18.30, y está dirigido a todas las personas que trabajan o tienen interés en el rubro gastronómico, así como al público en general que desee adquirir conocimientos sobre prácticas seguras en la manipulación de alimentos.

La capacitación busca promover hábitos responsables e higiénicos en la preparación, conservación y venta de alimentos, garantizando así la salud de los consumidores y el cumplimiento de las normas vigentes.

La actividad es organizada por la Municipalidad de La Cumbre, y la inscripción puede realizarse a través del sitio web oficial www.lacumbre.gob.ar

Desde la organización aclaran que el curso se completa asistiendo ambos días.

Con iniciativas como esta, La Cumbre continúa apostando a la formación y profesionalización de su comunidad, fomentando la seguridad alimentaria y el desarrollo local.