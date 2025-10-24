La Falda: presentaron la Gran Peña Solidaria "Juntos por el Hospital"

La Falda. El día de ayer, en el Salón Leopoldo Marechal de La Falda, se realizó una conferencia de prensa en la cual se brindaron detalles sobre la Gran Peña Solidaria "Juntos por el Hospital", un evento con un fin 100% solidario que busca recaudar fondos para el Hospital Municipal, los que serán destinados a la instalación de paneles solares, permitiendo la reducción de costos energéticos y promoviendo un nosocomio más sustentable y eficiente.

Presidieron el encuentro el intendente Javier Dieminger, el secretario de Salud de La Falda Fabio Mennitte, el intendente de Valle Hermoso Daniel Spadoni, el intendente de Huerta Grande Germán Corazza, y en representación de la Municipalidad de Villa Giardino el secretario de Hacienda y Gobierno Guillermo Palma. Acompañaron autoridades municipales, concejales, representantes de instituciones intermedias, vecinos y medios de prensa.

En el inicio de la presentación, el Dieminger señaló: "Necesitamos seguir reduciendo costos para poder invertir en cuestiones necesarias. Queremos que vuelva el servicio de cirugía, y también abrir un quirófano. Pero para eso se necesitan recursos... Por eso estamos trabajando en este proyecto para adquirir paneles solares que nos permitan ahorrar en el uso de energía eléctrica y destinar esos fondos a otros aspectos."

Luego, Mennitte acotó que desde el inicio de la gestión se plantearon objetivos de crecimiento, por eso se quiere seguir apostando a que el Hospital siga brindando un servicio regional, no solo en La Falda.

Seguidamente, se abrió un espacio para que los presentes puedan hacer preguntas y comentarios sobre el anuncio.

Cabe aclarar que la peña se realizará el día jueves 20 de noviembre a partir de las 20 h, y contará con grupos de danza y música, sorteos, sector para niños, buffet y mucho más.

El bono contribución tendrá un valor de $5.000 y podrá adquirirse a partir de la semana que viene en la Secretaría de Turismo. Los menores de 10 años tendrán entrada gratuita.