Villa Giardino impulsa el canje de compost y núcleos de lombrices

Villa Giardino. La Municipalidad de Villa Giardino llevará adelante una nueva jornada ecológica bajo la consigna “Canje de compost y núcleos de lombrices californianas”, una propuesta destinada a promover el cuidado del ambiente y la práctica del lombricompuesto en casa.

La actividad se realizará el jueves 30 de octubre, de 10 a 12 horas, en el Vivero Municipal, donde los vecinos podrán acercarse a participar del intercambio.

Durante la jornada, se ofrecerán núcleos de lombrices californianas y compost orgánico, que podrán obtenerse mediante un canje solidario: por cada 5 kilos de papel o cartón, o 5 ecobotellas, los participantes recibirán 1 litro de compost.

Desde la organización recordaron la importancia de llevar un recipiente propio para poder retirar el material.

Con iniciativas de este tipo, Villa Giardino continúa fortaleciendo sus políticas ambientales, fomentando la reducción de residuos, el reciclaje y la autogestión sustentable en los hogares.