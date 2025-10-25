Avanza la conexión vial entre Mi Granja y la Autovía RN 19

El Gobierno de Córdoba adjudicó la obra de interconexión entre la Autovía RN 19 y la Ruta Provincial A188, en el departamento Colón, que beneficiará directamente a la localidad de Mi Granja y a la zona industrial del sector.

La firma del contrato se realizó en la Municipalidad de Mi Granja con la presencia del ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán; el director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez; la intendenta Claudia Acosta; y representantes de la empresa adjudicataria CORBE SRL, encargada de ejecutar los trabajos bajo supervisión de la Dirección de Vialidad Provincial.

La inversión provincial asciende a 7.059 millones de pesos e incluye la pavimentación de un kilómetro de nueva ruta, la construcción de dos rotondas, la instalación de iluminación y obras complementarias de infraestructura.

El proyecto busca mejorar la conectividad vial y la seguridad en una zona estratégica donde actualmente el tránsito pesado circula por caminos de ripio que enlazan el Parque Industrial de Mi Granja y la planta YPF Gas Montecristo.

Durante el acto, la intendenta Claudia Acosta expresó:

“Es un día histórico para nuestra localidad. La firma de este convenio marca el inicio de una obra tan esperada que nos dará la dignidad que necesita todo habitante para desarrollarse”.

A su vez, el ministro Brandán destacó:

“La obra pública no es un gasto, es desarrollo. Significa progreso, dignidad y trabajo. Esta intervención impulsará el crecimiento y las inversiones en el interior provincial”.

Por su parte, el director Martín Gutiérrez explicó que la obra “se ejecutará con fondos provinciales superiores a los 7 mil millones de pesos e incluirá un kilómetro de pavimento, dos rotondas e iluminación, mejorando sustancialmente la circulación y la seguridad vial”.

Con esta intervención, la Provincia avanza en un nuevo tramo de infraestructura clave que consolidará el acceso logístico e industrial del corredor central cordobés.