Cómo se vota con la Boleta Única de Papel en Córdoba

Córdoba. Este domingo 26 de octubre, los electores de la provincia de Córdoba acudirán a las urnas para elegir a los diputados nacionales que los representarán en el Congreso.

Comprender cómo funciona el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) es clave para votar correctamente y evitar errores. Es por este motivo que desde el Gobierno Nacional lanzaron un simulador que le permite a los votantes familiarizarse con el documento.

Cabe destacar que Córdoba será la provincia con la boleta más extensa del país, ya que competirán 18 espacios políticos diferentes.

Al llegar a la escuela designada, el votante debe acercarse a la mesa que le corresponde según el padrón electoral. Allí, el presidente de mesa entregará una boleta única de papel firmada y un bolígrafo oficial.

Dentro de la cabina, el votante encontrará la boleta con un diseño estructurado de la siguiente manera:

Columnas verticales: representan a cada una de las listas o fuerzas políticas.

Filas horizontales: indican las categorías de cargos a elegir.

En el caso de Córdoba, solo se vota la categoría de diputados, por lo que se debe hacer una única marca en el casillero correspondiente a la lista elegida.

Una vez realizada la marca, el votante debe plegar la boleta siguiendo las instrucciones para preservar el secreto del sufragio, y luego depositarla en la urna.

¿Qué anula el voto?

Es importante prestar atención a los siguientes errores, que pueden invalidar el voto:

Marcar más de una opción.

Escribir fuera del recuadro.

Romper la boleta.

Introducir objetos extraños en la urna.

Realizar dibujos o marcas fuera del espacio asignado.