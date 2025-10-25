Cómo se vota con la Boleta Única de Papel en Córdoba
Córdoba. Este domingo 26 de octubre, los electores de la provincia de Córdoba acudirán a las urnas para elegir a los diputados nacionales que los representarán en el Congreso.
Comprender cómo funciona el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) es clave para votar correctamente y evitar errores. Es por este motivo que desde el Gobierno Nacional lanzaron un simulador que le permite a los votantes familiarizarse con el documento.
Cabe destacar que Córdoba será la provincia con la boleta más extensa del país, ya que competirán 18 espacios políticos diferentes.
Al llegar a la escuela designada, el votante debe acercarse a la mesa que le corresponde según el padrón electoral. Allí, el presidente de mesa entregará una boleta única de papel firmada y un bolígrafo oficial.
Dentro de la cabina, el votante encontrará la boleta con un diseño estructurado de la siguiente manera:
Columnas verticales: representan a cada una de las listas o fuerzas políticas.
Filas horizontales: indican las categorías de cargos a elegir.
En el caso de Córdoba, solo se vota la categoría de diputados, por lo que se debe hacer una única marca en el casillero correspondiente a la lista elegida.
Una vez realizada la marca, el votante debe plegar la boleta siguiendo las instrucciones para preservar el secreto del sufragio, y luego depositarla en la urna.
¿Qué anula el voto?
Es importante prestar atención a los siguientes errores, que pueden invalidar el voto:
Marcar más de una opción.
Escribir fuera del recuadro.
Romper la boleta.
Introducir objetos extraños en la urna.
Realizar dibujos o marcas fuera del espacio asignado.