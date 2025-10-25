¿Dónde voto? Cómo consultar el padrón electoral

País. Faltan pocas horas para que los argentinos vayan a sufragar y es preciso consultar el padrón electoral para saber dónde vota cada uno el próximo domingo 26 de octubre de 2025.

El listado permite conocer con precisión el establecimiento, la mesa y el número de orden asignado a cada elector, una herramienta fundamental para garantizar la transparencia y organización de la jornada.



¿Cómo consultar el padrón electoral 2025?

Los ciudadanos habilitados para votar pueden acceder al portal oficial www.padron.gob.ar, donde deberán completar cuatro datos básicos: número de DNI, género, distrito electoral y un código de validación. Una vez ingresada la información, el sistema arroja los detalles del lugar de votación, la dirección exacta, el número de mesa y el orden dentro del registro.



¿Qué se vota en estas elecciones?

El domingo 26 de octubre, los argentinos elegirán 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales que renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso.

En el Senado, se votará en ocho distritos electorales: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Cada una de estas provincias elegirá tres senadores, dos por la mayoría y uno por la primera minoría.

En la Cámara de Diputados, se renovarán 127 bancas distribuidas en todo el país. La provincia de Buenos Aires es el distrito con mayor representación, con 35 escaños en juego. Le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 13, Córdoba y Santa Fe con 9, y Mendoza con 5. Además, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Mendoza tendrán elecciones provinciales simultáneas con los comicios nacionales.