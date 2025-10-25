La Provincia completó la entrega de 58.000 netbooks a instituciones educativas

El Ministerio de Educación de Córdoba completó la entrega de 58.000 netbooks a escuelas de todos los niveles, en el marco del programa TecnoPresente, una política educativa que combina infraestructura tecnológica, capacitación docente y acompañamiento institucional.

La última entrega se realizó en el departamento San Javier, donde 14 instituciones educativas del Valle de Traslasierra recibieron 340 computadoras portátiles y carros TecnoPresente. El acto tuvo lugar en la Escuela Municipal de Oficios “Nuevo Sol” de Villa de las Rosas, con la participación de autoridades provinciales y locales.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó:

“Con TecnoPresente llegamos a cada rincón de la provincia, garantizando que la tecnología sea una herramienta real para fortalecer los aprendizajes y construir una educación más inclusiva y de calidad.”

Asimismo, subrayó que esta última entrega “simboliza el esfuerzo conjunto de toda la comunidad educativa por hacer de la innovación una política sostenida y nos permite cumplir la meta que nos propuso el gobernador Martín Llaryora: que cada estudiante tenga las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse”.

Durante la jornada también se llevó a cabo la instancia de formación “Enseñar con y sobre tecnologías en la escuela”, a cargo de Gabriel Scarano, director de Tecnología en la Educación del Ministerio, enfocada en estrategias para integrar las tecnologías de manera significativa en las prácticas de enseñanza.

El programa TecnoPresente, con dos años de implementación, consolida así su objetivo de reducir brechas digitales y fortalecer la calidad educativa en toda la provincia.