Villa Cura Brochero tendrá su primera biblioteca pedagógica

Nuevo espacio educativo y cultural en el Valle de Traslasierra
Villa Cura Brochero tendrá su primera biblioteca pedagógicaEl Ministerio de Educación y el municipio firmaron un convenio para crear un nuevo espacio que integrará la Red Provincial de Bibliotecas Pedagógicas. Funcionará en el Polideportivo Municipal y ofrecerá materiales, formación y actividades abiertas a la comunidad.
La localidad de Villa Cura Brochero contará próximamente con una Biblioteca Pedagógica, tras la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Villa Cura Brochero.
El nuevo espacio formará parte de la Red Provincial de Bibliotecas Pedagógicas, dependiente de la Biblioteca Provincial de Maestras y Maestros, que trabaja bajo la órbita de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior.
El acuerdo fue rubricado por el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, y el intendente Carlos María Oviedo, quienes destacaron la importancia de garantizar el acceso a recursos pedagógicos, culturales y formativos para docentes, estudiantes y vecinos de toda la región.
El Ministerio aportará material bibliográfico, insumos, capacitaciones gratuitas con certificación oficial y acompañamiento técnico para el desarrollo de actividades educativas y culturales.
Por su parte, la Municipalidad dispondrá de un espacio físico en el Polideportivo Municipal, ubicado en calles Traslasierra y Rivadavia, además del mobiliario, mantenimiento y personal necesario para su funcionamiento.
Durante el acto, el ministro Horacio Ferreyra destacó:
“Con la apertura de esta Biblioteca Pedagógica seguimos fortaleciendo el trabajo en red entre el Ministerio y los gobiernos locales, generando espacios de encuentro, aprendizaje y acceso a la cultura. Como afirma nuestro gobernador Martín Llaryora, la educación y el trabajo articulado con los municipios son pilares del desarrollo de nuestras comunidades.”
En tanto, el intendente Carlos María Oviedo señaló:
“Cura Brochero tiene una enorme tradición educativa y cultural. Esta biblioteca será un punto de referencia para nuestros docentes y estudiantes, y un espacio abierto a toda la comunidad, donde podremos seguir creciendo juntos a través del conocimiento.”
La Biblioteca Pedagógica de Villa Cura Brochero se sumará así a la red provincial que promueve el acceso equitativo a materiales educativos y refuerza el compromiso del Gobierno de Córdoba con una educación pública inclusiva, innovadora y cercana al territorio.