Villa Cura Brochero tendrá su primera biblioteca pedagógica

La localidad de Villa Cura Brochero contará próximamente con una Biblioteca Pedagógica, tras la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Villa Cura Brochero.

El nuevo espacio formará parte de la Red Provincial de Bibliotecas Pedagógicas, dependiente de la Biblioteca Provincial de Maestras y Maestros, que trabaja bajo la órbita de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior.

El acuerdo fue rubricado por el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, y el intendente Carlos María Oviedo, quienes destacaron la importancia de garantizar el acceso a recursos pedagógicos, culturales y formativos para docentes, estudiantes y vecinos de toda la región.

El Ministerio aportará material bibliográfico, insumos, capacitaciones gratuitas con certificación oficial y acompañamiento técnico para el desarrollo de actividades educativas y culturales.

Por su parte, la Municipalidad dispondrá de un espacio físico en el Polideportivo Municipal, ubicado en calles Traslasierra y Rivadavia, además del mobiliario, mantenimiento y personal necesario para su funcionamiento.

Durante el acto, el ministro Horacio Ferreyra destacó:

“Con la apertura de esta Biblioteca Pedagógica seguimos fortaleciendo el trabajo en red entre el Ministerio y los gobiernos locales, generando espacios de encuentro, aprendizaje y acceso a la cultura. Como afirma nuestro gobernador Martín Llaryora, la educación y el trabajo articulado con los municipios son pilares del desarrollo de nuestras comunidades.”

En tanto, el intendente Carlos María Oviedo señaló:

“Cura Brochero tiene una enorme tradición educativa y cultural. Esta biblioteca será un punto de referencia para nuestros docentes y estudiantes, y un espacio abierto a toda la comunidad, donde podremos seguir creciendo juntos a través del conocimiento.”

La Biblioteca Pedagógica de Villa Cura Brochero se sumará así a la red provincial que promueve el acceso equitativo a materiales educativos y refuerza el compromiso del Gobierno de Córdoba con una educación pública inclusiva, innovadora y cercana al territorio.