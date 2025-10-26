Córdoba formó 29 nuevos infantes con participación internacional

La Policía de Córdoba culminó el 1° Curso Internacional y 13° Nacional de Infantería, iniciado el 29 de septiembre, con la participación de 45 cursantes provenientes de Ecuador, Paraguay y distintas provincias argentinas como Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca, Santa Cruz, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, además de efectivos de la FPA y de la fuerza provincial.

Durante la capacitación, los participantes recibieron instrucción especializada en grupos de combate y dispositivos de acción rápida, equipos antimotín y de aprehensión, manejo de agentes químicos, uso de armamento menos letal, primeros auxilios, y entrenamiento con bastón PR-24 y escopeta policial, entre otras disciplinas.

El curso finalizó con la graduación de 29 nuevos infantes, quienes superaron todas las etapas de evaluación. Desde la institución destacaron que la instancia reafirma el compromiso de la fuerza con la formación profesional, la excelencia operativa y la cooperación internacional.