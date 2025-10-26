“Los Carpinchos” fueron recibidos en la Legislatura antes de viajar a Estados Unidos

El equipo cordobés “Los Carpinchos”, integrado por seis estudiantes de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba, será el único representante argentino en la Competencia Internacional de Supercomputación para Estudiantes (IndySCC 2025), que se realizará el próximo mes en Misuri, Estados Unidos.

Antes de su partida, los jóvenes fueron recibidos en la Legislatura de Córdoba por el legislador Juan José Blangino, quien preside la Comisión de Tecnología, Innovación y Economía del Conocimiento. Durante el encuentro, los estudiantes compartieron detalles de su preparación y del trabajo que vienen realizando desde mediados de año.

El grupo está conformado por Lara Kurtz, Milagros Carabelos, Tomás Bazán, Javier Mercado Alcoba, Ignacio Facello y Tomás Alejandro Hubmann, junto a su coach Alejandro Ismael Silva, del Centro de Cómputo de Alto Desempeño (CCAD-UNC Supercómputo).

“Los Carpinchos” son especialistas en computación de alto rendimiento, una disciplina que permite resolver problemas de enorme complejidad mediante el uso de supercomputadoras, capaces de procesar simultáneamente grandes volúmenes de información.

“Podemos realizar simulaciones climáticas, modelar movimientos de galaxias o estudiar la aerodinámica de fluidos. Para eso, necesitamos conocimientos de programación, hardware y ciencias aplicadas”, explicó Silva, quien comparó el trabajo con el de “un equipo de Fórmula 1”, donde cada detalle técnico y de entorno influye en el resultado final.

El equipo ya cuenta con experiencia internacional: compitió en la IndySCC 2023 en Estados Unidos, en el ASC Student Supercomputer Challenge 2024 en China, y nuevamente en la IndySCC 2024. Este año será su cuarta participación consecutiva en una competencia global.

La IndySCC 2025 se desarrollará entre el 17 y el 19 de noviembre, con tres pruebas conocidas y una de carácter sorpresa. Los participantes deberán configurar máquinas virtuales y optimizar el rendimiento de aplicaciones científicas bajo condiciones de tiempo limitado.

Consultado por el origen del nombre, Silva comentó entre risas que eligieron “Los Carpinchos” porque “es una especie autóctona, muy representativa de nuestra fauna, y además fue un meme muy popular en su momento; nos pareció simpático y bien argentino”.

Con su tonada cordobesa y espíritu científico, el equipo se prepara para volver a dejar en alto el nombre de la Universidad Nacional de Córdoba y del país en una de las competencias tecnológicas más exigentes del mundo.