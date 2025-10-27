Capilla del Monte: continúa el mantenimiento de los espacios públicos

Capilla del Monte. Desde la Secretaría de Obras Públicas de Capilla del Monte informaron que se continúa el trabajo en espacios públicos en distintos barrios de esa localidad.

"Continuamos con la limpieza y desobstrucción del canal de agua lindero a las vías del Ferrocarril. Realizamos la limpieza, relleno y nivelado de banquinas y colectoras en los accesos a la localidad sobre Ruta 38. Esta acción mejora la seguridad vial y ayuda a disminuir el riesgo de incendios y accidentes. También colocamos nuevo adoquinado de boulevard en Ruta 38", destacaron desde esa secretaría.

También informaron que se llevó a cabo el mantenimiento y limpieza del Cementerio Parque, Cementerio Municipal, Canchita Predio El Tala y Camping Municipal. "Finalizamos nuevas torres de electricidad en el casco céntrico junto al recambio de luminarias LED en distintos puntos de la localidad, el relleno, nivelado y riego de calles de tierra. También se realizó la poda, desmalezado y limpieza", concluyeron.

Los barrios donde se trabajó fueron: Balneario y Camping Municipal Calabalumba | Atalaya | La Banda | La Toma | Aguas Azules | Balumba | Las Gemelas | El Zapato | Centro | Ruta 38.