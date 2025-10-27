Córdoba abonó más de U$S 10 millones en bonos emitidos para los gasoductos troncales

El Gobierno de la Provincia de Córdoba informó que este lunes 27 de octubre de 2025 realizó el pago de un nuevo vencimiento de los Títulos de Deuda Local al 7,125%, correspondientes a una emisión realizada en 2016 para financiar el Programa de Gasoductos Troncales.

El desembolso total fue de U$S 10.209.960,94, integrado por U$S 9.375.000 de capital y U$S 834.960,94 de intereses, en cumplimiento del 36° servicio de la serie con vencimiento en octubre de 2026.

Los títulos fueron originalmente emitidos por U$S 150 millones, y luego ampliados en U$S 150 millones adicionales en 2017. A la fecha, resta un valor residual de U$S 46.875.000 por amortizar.

Según se indicó, los bonos abonan intereses y amortizaciones de manera trimestral, bajo un cupón del 7,125% anual.

La colocación de esta deuda permitió financiar en su totalidad el plan de gasoductos troncales, considerado una de las obras de infraestructura energética más relevantes de la última década en la provincia.