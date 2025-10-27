Córdoba realizó la primera Olimpiada de Matemática para Nivel Inicial

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, llevó adelante el Certamen Escolar de la Olimpiada Cordobesa de Matemática – Categoría Alfa, la primera edición destinada a estudiantes de salas de 5 años del nivel inicial.

La propuesta, desarrollada en jardines y centros educativos de toda la provincia, buscó estimular el pensamiento lógico, la curiosidad y el trabajo en equipo desde edades tempranas. En total, participaron 1.908 niñas y niños de 39 localidades, entre ellas Córdoba, Río Cuarto, Marcos Juárez, San Francisco, Villa Santa Rosa y Cruz del Eje.

Durante las jornadas, los grupos se enfrentaron a distintos desafíos lúdicos que integraban nociones como la cuantificación, el reconocimiento de la serie numérica escrita y la comparación de cantidades. Estas actividades fueron diseñadas por el Equipo Técnico de Matemática de la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Con la realización de esta primera edición de la categoría Alfa, la Provincia reafirma su compromiso con una educación innovadora y de calidad, que valora el juego, la curiosidad y la exploración como caminos para el aprendizaje”.

Por su parte, la subdirectora de Desarrollo Curricular, Natalia González, destacó: “Apostamos a que las infancias vivan experiencias educativas que despierten la curiosidad, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo, fortaleciendo la confianza y la capacidad para aprender junto a otros”.

La Olimpiada Cordobesa de Matemática se consolida así como una herramienta clave para fortalecer los aprendizajes y el pensamiento crítico en todas las etapas educativas.