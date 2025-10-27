Córdoba refuerza Tribuna Segura con nuevos equipos portátiles

En el marco del plan de renovación tecnológica, la sede de Tribuna Segura en Córdoba capital incorporó nuevos dispositivos móviles que serán utilizados por el personal encargado de controlar el ingreso a los estadios.

El presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro), Marcelo Frosassco, encabezó la entrega de 15 aparatos conectados al sistema de control, junto al responsable de Tribuna Segura Córdoba, Marcelo Trillo; el coordinador Operacional del Cosedepro, comisario Pablo Cisterna; el presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol, Néstor Beltrame; y autoridades policiales y de bomberos.

El programa Tribuna Segura, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y articulado en la provincia a través del Cosedepro, se ejecuta con personal capacitado que opera en los ingresos de los estadios. Su objetivo es detectar a quienes registren prohibición de ingreso o causas judiciales, mediante la verificación del Documento Nacional de Identidad con bases de datos del RENAPER, SISEF, SISCOP y el sistema de personas extraviadas.

Además de su implementación en la capital, el sistema funciona en sedes de toda la provincia, incluyendo Río Cuarto, San Justo, Marcos Juárez, Ischilín, Traslasierra, y otras regiones, con la participación de la Policía, comunas, municipios, instituciones deportivas y la Justicia.