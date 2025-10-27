Noche de Brujas
¡Cosquín se prepara para celebrar Halloween!Una ocasión para caminar por calles embrujadas y disfrutar de una tarde con mucho encanto.
La ciudad de Cosquín se prepara para celebrar «Halloween» durante el próximo 31 de octubre en la Plaza San Martín. Se trata de la fiesta más espeluznante y divertida del año y dará comienzo a las 18 horas.
«Prepárate para caminar por calles embrujadas y disfrutar de una tarde con mucho encanto»; informaron desde el municipio.
Según pudo conocerse, estará presente una maquilladora artística y habrá un punto «selfie», deejays en vivo y sorteos.