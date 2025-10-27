Noche de Brujas

¡Cosquín se prepara para celebrar Halloween!

Una ocasión para caminar por calles embrujadas y disfrutar de una tarde con mucho encanto.
Córdoba
lunes, 27 de octubre de 2025 · 20:01

La ciudad de Cosquín se prepara para celebrar «Halloween» durante el próximo 31 de octubre en la Plaza San Martín. Se trata de la fiesta más espeluznante y divertida del año y dará comienzo a las 18 horas.

«Prepárate para caminar por calles embrujadas y disfrutar de una tarde con mucho encanto»; informaron desde el municipio.

Según pudo conocerse, estará presente una maquilladora artística y habrá un punto «selfie», deejays en vivo y sorteos.

