El Ministro de Educación visitó Valle Hermoso

Valle Hermoso. La pasada semana en una jornada llena de emoción, el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, acompañó el Segundo Encuentro del Proyecto Emblema “Valle Entre Letras”.

Este proyecto, que forma parte del programa “Ciudades de la Educación”, impulsa actividades en las instituciones locales para fomentar la lectura, la escritura y la creatividad de niños y jóvenes.

Talleres literarios, la Biblioteca Itinerante Municipal, los Abuelos Cuenta Cuentos y espacios de lectura por placer son parte de una propuesta que une educación, cultura y comunidad.

Acompañaron este encuentro el intendente Daniel Spadoni, autoridades municipales, docentes, alumnos e instituciones locales, en una verdadera celebración del conocimiento y la palabra.

"Porque cuando la educación es prioridad, el futuro se construye con fuerza y esperanza", subrayaron desde el municipio.