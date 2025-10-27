Familias del norte y sur cordobés accedieron a títulos de propiedad con apoyo estatal

El Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba formalizó la entrega de resoluciones posesorias a 74 familias de los municipios de Quilino y Villa Huidobro, quienes accedieron a la documentación tras completar los trámites ante la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos (UEST).

La medida se enmarca en una política pública prevista por la Ley Provincial 9150, que garantiza la asistencia del Estado a personas con escasos recursos económicos para cubrir los costos del plano de mensura y otros requisitos necesarios para tramitar sus títulos de propiedad.

El secretario de Justicia, Leandro Goria, destacó que este tipo de acciones trascienden la entrega de un documento: “Con esta política pública no solo se entregan papeles, sino que se otorgan derechos. Detrás de cada resolución posesoria hay una historia, una familia y un sueño que durante años esperó el reconocimiento que hoy se vuelve realidad”, expresó durante el acto realizado en Quilino, donde 59 familias recibieron sus resoluciones.

Por su parte, la intendenta Mabel Godoy subrayó la importancia del proceso: “Estas resoluciones son el resultado de gestiones iniciadas hace muchos años. Es tan importante y necesario, porque en el norte es una constante trabajar en el saneamiento de títulos, para que cada vecino tenga un papel que acredite que es dueño de su tierra”.

Del encuentro participaron también la presidenta de la UEST, Irene Gabutti, y el legislador departamental Raúl Alberto Figueroa.

En Villa Huidobro, el organismo provincial entregó resoluciones posesorias a 15 familias, en un acto encabezado por el secretario de Convivencia Ciudadana, Silvio Quiroga, junto al intendente local, Enzo Quiroga.