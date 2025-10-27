Huerta Grande convocó a un nuevo “Fogón de Autores” en la Biblioteca Soka

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande invitó a toda la comunidad al “Fogón de Autores”, un encuentro de lecturas, propuestas, proyectos y difusión literaria, que tendrá lugar el miércoles 29 de octubre, de 16:00 a 19:00 horas, en la Biblioteca Municipal Soka, ubicada en Av. San Martín 1075.

La jornada propone un espacio abierto al intercambio creativo entre escritores, lectores y amantes de la literatura, donde cada participante podrá compartir sus producciones, ideas y experiencias. Además, se alienta a los asistentes a traer una merienda para compartir, promoviendo un ambiente cálido y comunitario.

Desde la organización se solicita puntualidad para poder aprovechar plenamente las actividades previstas.

El evento cuenta con el acompañamiento de Cultura.cba y la Municipalidad de Huerta Grande, en el marco de las acciones que buscan fortalecer los espacios culturales y de encuentro entre los vecinos.

El “Fogón de Autores” se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de una tarde de lectura, intercambio y comunidad en uno de los lugares más emblemáticos de la cultura local.