La Cumbre celebrará su 440º Aniversario con una gran fiesta popular
La Cumbre, reconocido como el primer poblado histórico de la Provincia de Córdoba, se prepara para celebrar su 440º Aniversario con una gran fiesta popular que reunirá a vecinos, instituciones y artistas locales en una jornada llena de música, danza y tradición.
El festejo se realizará el jueves 30 de octubre a partir de las 10:30 horas, en la intersección de avenidas Caraffa y Belgrano, donde se montará un escenario para las distintas presentaciones artísticas.
El evento contará con la participación de alumnos y alumnas de la Escuela Alfredo Benitz, la Escuela Municipal de Folklore, el Taller Municipal de Folklore Adaptado La Patria, el Grupo de Danzas Folklóricas Misky Mayu y la Agrupación Bailemos.
También se presentarán los grupos Elements, Orejano, Ilankay, Nehuen y los Killa Punchay, garantizando una jornada de música y alegría para toda la familia.
Durante la celebración se ofrecerá servicio de buffet a beneficio de la Sociedad Italiana, el Grupo Scout El Cristo y el Rotary Club La Cumbre, promoviendo la participación solidaria de las instituciones locales.
La organización del evento está a cargo de la Escuela Alfredo Benitz, con el acompañamiento de la Municipalidad de La Cumbre, que invitó a todos los vecinos y visitantes a sumarse a esta conmemoración histórica y disfrutar de un día de encuentro, cultura y tradición serrana.