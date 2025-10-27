La Falda se prepara para el 2do Foro 2025 - Artistas e Instituciones

La Falda. La Municipalidad de La Falda a través de la Dirección de Cultura y Educación invitó a participar del 2do Foro 2025, a artistas e instituciones, para trabajar en relación a experiencias de gestión de prácticas artísticas culturales que se llevan adelante en la localidad y la región.

Se realizará el día sábado 1° de noviembre, de 15 h a 18 h, en Las Terrazas (Bvd. Artigas 1063).

El cronograma consta de las siguientes actividades:

Bienvenida. Resumen de acciones Programa Estímulo Artístico (PEA).

Prácticas de gestión en espacios culturales de la región.

Conversatorio, mesas de trabajo y plenario

La entrada será libre y gratuita. En caso de lluvia el evento se realizará en El Balcón (Santa Fe 347).

"Es importante afianzar las prácticas artísticas culturales situadas y reconocerlas como circuitos locales/regionales existentes. Creemos en la participación para el intercambio de voces e ideas que fortalezcan la cultura de nuestra comunidad", destacaron desde la organización.

Link de inscripción:

Artistas https://forms.gle/6Jy8DzNtXUGup1jm7

Instituciones https://forms.gle/u2jn33Bbf2Ey7yzV8