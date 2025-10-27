San Roque ofrece un curso presencial de Manipulación de Alimentos

San Roque. La Comuna de San Roque anunció la realización de un nuevo curso presencial de Manipulación de Alimentos, una capacitación fundamental para todas aquellas personas que trabajan en el rubro gastronómico, comercial o productivo vinculado al manejo de alimentos.

La fecha y hora del curso serán confirmadas próximamente, y tendrá una duración total de 5 horas, incluyendo el dictado de contenidos y el examen final que se realizará el mismo día.

Quienes aprueben la capacitación recibirán un carnet de validez nacional por tres años, requisito indispensable para desempeñarse en distintas actividades relacionadas con la elaboración, transporte o venta de alimentos.

Para inscribirse, los interesados deben enviar sus datos —nombre y apellido, DNI, teléfono y correo electrónico— a través de WhatsApp al 3541-677191 o al correo [email protected]

Desde el área de Bromatología de San Roque destacaron la importancia de estas instancias formativas, que contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria, la calidad en la atención y el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.