Valle Hermoso: aspirantes a policías recibieron la bendición de sus uniformes

La Plaza Manuel Belgrano de Valle Hermoso fue escenario este lunes de la Bendición de Uniformes de los Aspirantes a Agentes de la Promoción 225 de la Escuela de Suboficiales de Policía “Gral. Manuel Belgrano” – Anexo Valle Hermoso.

El emotivo acto contó con la presencia del intendente Daniel Spadoni, funcionarios municipales, autoridades policiales y el capellán Juan Pablo Díaz, quienes acompañaron a los futuros agentes en este importante momento de su formación profesional.

Durante la ceremonia, los aspirantes recibieron la bendición de sus uniformes como símbolo de servicio, vocación y compromiso con la comunidad, en el marco de una tradición que marca el inicio de su camino dentro de la fuerza policial.

El evento culminó con aplausos y palabras de aliento, destacando el valor del deber, la disciplina y la entrega que conlleva vestir el uniforme policial.