Valle Hermoso: aspirantes a policías recibieron la bendición de sus uniformes

Formación y compromiso en Valle Hermoso
Valle Hermoso: aspirantes a policías recibieron la bendición de sus uniformesEn una ceremonia cargada de emoción y simbolismo, futuros agentes de la Escuela de Suboficiales “Gral. Manuel Belgrano” participaron del tradicional acto en la plaza central de Valle Hermoso.
La Plaza Manuel Belgrano de Valle Hermoso fue escenario este lunes de la Bendición de Uniformes de los Aspirantes a Agentes de la Promoción 225 de la Escuela de Suboficiales de Policía “Gral. Manuel Belgrano” – Anexo Valle Hermoso.
El emotivo acto contó con la presencia del intendente Daniel Spadoni, funcionarios municipales, autoridades policiales y el capellán Juan Pablo Díaz, quienes acompañaron a los futuros agentes en este importante momento de su formación profesional.
Durante la ceremonia, los aspirantes recibieron la bendición de sus uniformes como símbolo de servicio, vocación y compromiso con la comunidad, en el marco de una tradición que marca el inicio de su camino dentro de la fuerza policial.
El evento culminó con aplausos y palabras de aliento, destacando el valor del deber, la disciplina y la entrega que conlleva vestir el uniforme policial.