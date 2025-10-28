Capilla del Monte celebrará sus 440 años con un gran festejo popular

Capilla del Monte. La municipalidad de Capilla del Monte se prepara para vivir una jornada llena de tradición, cultura y orgullo en el marco de su 440° aniversario, que se celebrará este jueves 30 de octubre con actividades abiertas a toda la comunidad.

El festejo comenzará a las 11:00 horas con un desfile de Héroes de Malvinas que contará con la participación de veteranos de distintos puntos del país e instituciones locales. El desfile se desarrollará en la Plaza San Martín, epicentro de los actos conmemorativos.

Luego, a partir de las 12:30 horas, el festejo continuará con una gran peña folclórica en el Balneario Calabalumba, donde actuarán reconocidos artistas y grupos locales: Banda Extremo, Lourdes Laciar, Andrés Teruel, La Serrana Folklórica, Pedro Quinteros y Cachu. También se presentarán el Taller Folklórico San Antonio, el Taller de Danzas Folklóricas y el grupo El Capillense, en una tarde que promete música, baile y encuentro comunitario.

Desde la Municipalidad de Capilla del Monte destacaron que este aniversario representa una oportunidad para “honrar la historia y fortalecer los lazos que unen a los vecinos”, en un contexto de reconocimiento a la identidad y al patrimonio cultural del pueblo.

Con 440 años de vida, Capilla del Monte sigue consolidándose como una de las localidades más emblemáticas del Valle de Punilla, donde la historia, la naturaleza y la cultura se dan la mano en cada celebración.