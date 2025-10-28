Córdoba avanza en Calamuchita con un modelo regional de gestión ambiental

La Provincia de Córdoba continúa consolidando un modelo de gestión ambiental moderno, integral y regionalizado, orientado a fortalecer la economía circular y el trabajo conjunto entre municipios y comunas.

En el departamento Calamuchita ya se encuentra en funcionamiento la Planta Regional de Tratamiento de Residuos, una infraestructura clave que brinda soluciones a 20 localidades y se proyecta como un futuro Parque de Economía Circular, donde los desechos se transformarán en nuevos recursos productivos.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, demandó una inversión total de $544 millones. El objetivo es ampliar la vida útil de la planta, mejorar su operatividad y asegurar el tratamiento adecuado de los residuos generados por más de 100 mil habitantes del valle.

Actualmente, la planta gestiona unas 100 toneladas diarias de residuos, cifra que se duplica durante la temporada turística debido al aumento de visitantes en la región.

Un modelo que integra a 20 localidades

El programa provincial también incluyó asesoramiento técnico a municipios, la construcción de una nueva fosa de disposición final y la entrega de maquinaria financiada por el Fondo Ambiental Provincial.

En una primera etapa, se destinaron $83,4 millones a La Cruz, Calmayo y la Comunidad Regional Calamuchita, para la compra de chipeadoras y el reacondicionamiento de la infraestructura de la planta.

Durante la segunda etapa, se invirtieron $456,85 millones en Santa Rosa de Calamuchita, Villa Yacanto, Villa Quillinzo y Villa Ciudad Parque, donde se concretó la adquisición de una caja abierta, chipeadoras y la construcción de un galpón.

Además, la Comunidad Regional Calamuchita incorporó una retroexcavadora y tres bateas tipo roll off, herramientas que permiten optimizar el transporte y la disposición final de los residuos.

Hacia una economía circular en toda la región

Este sistema mejora de manera significativa las condiciones ambientales del departamento y promueve una gestión local más eficiente y sustentable.

Los equipos técnicos del Ministerio de Ambiente realizan inspecciones periódicas en el predio para garantizar su correcto funcionamiento y acompañar a los gobiernos locales en la implementación de prácticas de gestión integral de residuos.

Entre las recomendaciones recientes figuran la finalización de la nueva fosa, la instalación de cortinas forestales y la optimización del área de separación de materiales reciclables.

Con estas acciones, Córdoba reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente, el fortalecimiento del trabajo regional y el impulso de la economía circular, avanzando hacia una provincia más limpia, sostenible y solidaria entre sus comunidades.