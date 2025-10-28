Córdoba: el nuevo puente curvo de Valle Escondido entra en su etapa final

La construcción del altonivel con viaducto curvo en la intersección de las avenidas Ejército Argentino y República de China, en el noroeste de la ciudad de Córdoba, registra un 75% de avance, según informó el Gobierno provincial a través de la empresa Caminos de las Sierras.

El proyecto, que forma parte del plan de modernización vial en el sector, busca agilizar la circulación vehicular y reforzar la seguridad en uno de los accesos más transitados de la capital. Con casi 150 metros de extensión, el nuevo intercambiador permitirá una conexión más fluida desde la avenida República de China hacia la ciudad, y beneficiará también a quienes circulen por la Ruta E-55 provenientes de La Calera con destino al anillo de Circunvalación o al centro de Córdoba.

Actualmente, el viaducto curvo ya cuenta con tres tramos estructurales finalizados y se avanza en la ejecución del cuarto y último, ubicado sobre la calzada de la Ruta E-55 en sentido hacia La Calera.

Como parte de la obra, se completó la construcción de los terraplenes de ascenso y descenso, y se están instalando las defensas de hormigón tipo New Jersey tanto en el viaducto como en las ramas de acceso y salida.

En paralelo, avanzan las tareas de subterranización de la línea de alta tensión ubicada en el cantero central de la avenida República de China y la pavimentación de la nueva calzada de la avenida Ejército Argentino en el sentido entrante a Córdoba.

El proyecto incluye obras complementarias y de seguridad como cordones, drenaje, iluminación, señalización y forestación, además de una pasarela peatonal sobre la Ruta E-55, que garantizará un cruce seguro para los vecinos del sector.