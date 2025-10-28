Dos estudiantes municipales se destacaron en la instancia nacional de Matemática

Estudiantes del sistema educativo municipal de Córdoba tuvieron una destacada participación en la instancia nacional de la Olimpíada Matemática Ñandú, que se desarrolló en la ciudad de La Falda, con la presencia de 378 alumnos de distintas provincias.

Durante cuatro jornadas, los jóvenes cordobeses compartieron experiencias de aprendizaje, convivencia y desafíos matemáticos que pusieron a prueba su razonamiento lógico y creatividad.

Entre los representantes locales, Sebastián Gabriel Olguín, de la Escuela Dr. Carlos Fernández Ordóñez, obtuvo una Mención Especial, mientras que Javier Calvi, de la Escuela Dr. Santiago del Castillo, alcanzó el puesto de Subcampeón en grupo en los Juegos de la Odisea Matemática.

En total, seis estudiantes del sistema educativo municipal participaron en esta instancia, destacándose por su esfuerzo, compromiso y desempeño académico. Todos ellos fueron invitados a participar en la próxima edición de la competencia, que se realizará en mayo de 2026, como reconocimiento a su sobresaliente actuación.

La Olimpíada Matemática Ñandú, organizada por la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), tiene como objetivo fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas mediante pruebas escritas de aritmética, geometría y combinatoria. El certamen incluye distintas etapas —desde la escolar hasta la nacional— e involucra a estudiantes de 5° y 6° grado de primaria y 1° año del nivel secundario.