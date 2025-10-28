El nuevo estacionamiento del Kempes ya alcanza un 40% de avance

La construcción del nuevo estacionamiento frente al Estadio Mario Alberto Kempes registra un 40% de avance y avanza según los plazos previstos. El proyecto contempla la pavimentación, ampliación y refuncionalización de los espacios para automóviles en todo el entorno del polo deportivo, con capacidad para tres mil vehículos.

El área a pavimentar se integra con la superficie ubicada bajo el viaducto de la avenida Circunvalación, generando una conexión directa con la infraestructura vial del sector. En esta etapa se trabaja sobre los espacios situados entre la calle Dionisio Papin y el río Suquía, donde ya se ejecuta el sistema de desagüe pluvial, con cañerías de captación y obras hidráulicas de descarga hacia el río.

Paralelamente, se realiza la construcción de cordones y el cerco perimetral en el sector norte, mientras que se avanza con la instalación de columnas y luminarias LED que garantizarán la iluminación integral del área.

El proyecto incluye también la nueva rotonda de acceso desde la colectora de Circunvalación, la demarcación y señalización vial, además de espacios verdes, veredas y zonas recreativas. La finalización está prevista para el primer trimestre de 2026, consolidando un entorno moderno y funcional en el principal polo deportivo de Córdoba.