Huerta Grande: el Concejo Deliberante sesionará en los barrios

Huerta Grande. En una iniciativa que busca acercar la gestión municipal a los vecinos, el Honorable Concejo Deliberante de Huerta Grande comenzará a realizar sus sesiones en distintos barrios de la localidad.

Según informó el Municipio, la última semana de cada mes el cuerpo deliberativo se trasladará a un barrio diferente para sesionar y dialogar con los habitantes, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y escuchar de primera mano las inquietudes de la comunidad.

La primera de estas sesiones barriales se llevará a cabo este jueves 30 de octubre en el Barrio Centro, desde las 19:00 horas, en el SUM Municipal.

Desde la Municipalidad destacaron que esta modalidad permitirá “fortalecer el vínculo entre los vecinos y sus representantes, generando un espacio de intercambio directo donde se puedan plantear propuestas, necesidades y proyectos para seguir mejorando la localidad”.

Con esta acción, Huerta Grande da un paso más hacia una gestión participativa y cercana, donde el diálogo y la transparencia ocupan un lugar central en la agenda pública.